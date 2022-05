Ambiance électrique sur le plateau de Touche pas à mon Poste ce lundi 23 mai. Depuis l'annonce de Kylian Mbappé de rester au PSG, la presse française est en ébullition. Et l'émission présentée par Cyril Hanouna n'échappe pas à la règle.

Pour parler de ce brûlant sujet, Gilles Favard était invité afin de donner son avis. Et il en a profité pour dire ses quatre vérités à un chroniqueur habituel du talk-show: Gilles Verdez. La passe d'armes entre les deux Gilles a commencé à propos du nouveau bail signé par la fusée de Bondy. Le champion du monde a effectivement annoncé qu'il avait prolongé pour trois ans dans la capitale française. Hypothèse qu'avait défendue l'ancien journaliste de la chaîne L'Équipe. Alors qu'il parlait d'un appel d'Emmanuel Macron pour convaincre le joueur de rester, Gilles Verdez s'est alors emporté.

"C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure", a-t-il commencé. Coupé dans sa parole, Gilles Favard s'est emporté. "Mais tu es comme le petit rapporteur à l'école." Le début d'une longue altercation. "Je vous l'avais dit, cela fait trente ans qu'il n'a pas d'infos !", lui rétorque alors son homologue. "Arrête, tu n'as jamais eu d'infos. Cela fait trente ans que tu fais des émissions et tu n'en as jamais eu. Sois gentil, laisse parler les hommes." Plus loin, il dira également: "Gilles Verdez c'est une oeuvre d'art, si vous le mettez en bas de la Tour Eiffel, les chiens vont lui pisser dessus !" Ils n'ont également pas à se traiter de "clown" l'un l'autre.

Pendant cette séquence, ils sont également revenus sur plusieurs casseroles de l'un et l'autre. Gilles Favard avait notamment été mis en cause dans une affaire de détournement et d'escroquerie. "Je peux t'expliquer, j'ai été condamné à dix mois avec sursis et 5000 euros d'amende tellement j'avais fait des trucs délictueux...", a lancé Gilles Favard. Avant d'une nouvelle fois mordre son opposant dans les chevilles. "Quand tu travailles dans des sociétés et que tu as un titre, chose que tu n'as jamais eue, surtout que toi tu as passé ta vie à être journaliste et à faire des fausses notes de frais donc tu as vraiment raison de venir m'attaquer. Surtout que tu as fait Le Parisien, l'Équipe, Le Parisien et à chaque fois on t'a demandé des comptes."

Pour se défendre, le chroniqueur de TPMP lui a répondu que Favard s'était fait virer trois fois de la chaîne L'Équipe, selon une source interne. Cyril Hanouna est alors également intervenu. "Tais-toi Gilles, parce que ton copain (la source en question, ndlr) qui t'appelle, je ne peux pas le blairer. Je sais très bien qui est ton ami [...] Je te le dis, ton ami c'est une merde, ça aurait été moi il l'aurait pris la tarte dans la gueule !"

Pour clore ce débat très houleux, Gilles Favard a terminé en attaquant son ennemi par quelque chose de personnel. "Il y a un truc que je ne comprends pas, j'ai 70 ans, je n’ai jamais été inscrit sur Tinder. Fatou vient de m'écrire, tu connais?" Finalement, il a quitté le plateau par une phrase lourde de sens: "Je vais m'occuper de ton cas".

Ce n'est pas la première fois que les deux hommes s'échangent des amabilités. Preuve qu'entre eux, il n'y a pas que l'affaire Mbappé qui les dérange. Pour rappel, Gilles Favard avait notamment fait la Une dans la presse l'été dernier lorsqu'il avait eu des mots très durs envers la Belgique et sa population.