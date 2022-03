On est en 2017, durant les élections législatives françaises. Jean-Rémi Baudot, qui travaille alors pour BFM TV, réalise un duplex en direct dans une rue parisienne. Sauf que rien ne se passe comme prévu.

En effet, un individu débarque alors à l'écran et agresse verbalement le journaliste: "C'est toi Jean-Rémi qui sors avec ma soeur de 16 ans? Sale bâtard, c'est toi qui sors avec ma soeur de 16 ans?" Finalement, le direct est coupé. Mais les conséquences pour le journaliste ne s'arrêteront, elles, pas là.

"Cette histoire peut prêter à sourire, mais durant cinq ans, j'ai reçu des messages d'insultes et ai été traité de pédophile. Dès que vous tapez mon nom sur Google, c'est ça qui sort, alors que mon métier, c'est l'interview politique. Ca crée un soupçon, d'autant plus quand la vidéo est sortie de son contexte", explique Jean-Rémi Baudot, dont les propos sont relayés par Le Parisien.

Finalement, cinq ans plus tard, le tribunal a tranché et condamné l'individu pour diffamation. Il ne s'agit pas d'un inconnu puisque le coupable est un habitué de ce genre de canulars, qu'il poste sur les réseaux sociaux sous le pseudo "Will le perturbateur".

Condamné pour diffamation, ce dernier doit payer 800 euros d'amende et près de 4.000 euros de dommages et intérêts. Il doit également retirer la vidéo en question de ses réseaux TikTok, Twitter et Instagram.