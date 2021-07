"Bonjour... ou bonsoir", commence ainsi un des acheteurs belges bien connu de l'Affaire Conclue. Et Stéphane Vanhandenhoven, habitué de ce genre d'actions de solidarité (notamment pour son action au Liban lors de l'explosion à Beyrouth) sait de quoi il parle. Il est évident que face à la catastrophe qui frappe durement la Belgique, je ne peux et ne veux rester inactif... Mais ATTENTION : je ne demanderai PAS d’argent... clairement si vous pensez lire ou entendre des appels aux dons émanant de moi sachez d’ores et déjà qu’ils ne peuvent provenir que de faux profils et que dès lors ce sont des arnaques..."



Face au désastre, de nombreux internautes, Belges comme Français vont dans son sens. "Catastrophique. La nature sait parfois être inhumaine, plus régulièrement depuis quelques années. Je suis français mais de tout cœur avec nos amis belges. Courage."; "Je suis vraiment de tout cœur avec vous et toutes les personnes qui sont touchées par ces inondations terribles." Ou encore: "40 pompiers Français sont déjà sur place ici à Trooz ( province de Liège ). Ils ont déjà sauvé plusieurs personnes qui étaient en situation difficile, merci merci."