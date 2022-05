Au cours de sa carrière, le comédien a souvent jonglé entre le cinéma et la télévision. Ses apparitions sur le grand écran sont nombreuses, des Trois fugitifs à Gangster Squad en passant par Les Visiteurs en Amérique ou encore De l'eau pour les éléphants. A la télévision, outre son rôle dans Urgences qui reste le plus marquant, John Aylward a joué dans Nip/Tuck, New York, police judiciaire, Alias, X-Files ou encore Cold Case: Affaires classées.

Mauvaise nouvelles pour les fans d'. La série médicale culte des années 90 vient de perdre un des siens. John Aylward, interprète du chirurgien Donald Anspaugh, est décédé ce vendredi à l'âge de 75 ans. Une nouvelle confirmée par son agent Mitchell K.Stubbs au site américain: "