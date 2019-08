De l’homosexualité à, récemment, la gestation pour autrui (GPA), Plus belle la vie est un feuilleton connu pour mettre en avant des faits de société qui font l’actualité. Ainsi, depuis des mois, son équipe de production réfléchit à la manière d’aborder le thème de la trisomie dans les prochains épisodes. "Depuis dix-huit mois, on réfléchit à l’introduction d’un personnage trisomique. C’est assez compliqué car cela suppose que le comédien ait un accompagnant, soit très encadré", explique Sébastien Charbit, producteur de Plus belle la vie, à nos confrères de L’Obs. "Mais, ça y est, on a trouvé l’histoire et on se met en quête du bon comédien auprès des compagnies de théâtre qui travaillent avec les trisomiques."

Ces recherches ont finalement porté leurs fruits. Samuel Allain Abitbol a été choisi pour incarner le premier personnage trisomique de l’histoire de Plus belle la vie. L’acteur, déjà vu dans Mention Particulière aux côtés de Bruno Salomone et Hélène de Fougerolles, fera son arrivée dans le feuilleton de France 3 (La Deux en Belgique), le 21 août prochain.

Selon les premières informations, Rémy devrait débarquer dans Plus belle la vie en tant que nouveau barman du Mistral. Son arrivée ne devrait toutefois pas plaire à Barbara, jeune cuisinière du restaurant phare du feuilleton.