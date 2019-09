Cet homme de 34 ans originaire de la Drôme (sud-est de la France), est un bodybuilder professionnel et prend les traits d'un lutteur dans Fort Boyard. Pour ressembler à ses idoles Arnold Schwartzenegger et Sylvester Stallone, il a utilisé des produits interdits commandés en Grèce et en Slovaquie. Durant des années, il a fourni "une trentaine de mordus de culturisme" en parallèle de son commerce de diététique sportive.

© GILLES SCARELLA FTV



La société de production de Fort Boyard, Adventure Line Productions, n'a pas encore annoncé s'il ferait encore partie de l'émission. "Cette condamnation va entraîner des discussions avec Cyril André concernant son avenir au sein de l'émission", a indiqué la société à Télé Loisirs.