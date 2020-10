Dans le courant du mois de juin la présence de l'ancien présentateur du jeu Fort Boyard, Patrice Laffont, avait été confirmée par la société de production de Touche pas à mon poste dès la rentrée. Si l'animateur a bel et bien fait quelques apparitions depuis la reprise début septembre, il a décidé de quitter le programme de manière définitive !

Invité dans l'émission "L'instant De Luxe" sur la chaîne Non Stop People, Patrice Laffont s'est exprimé plus longuement sur les diverses raisons qui expliquent son départ de la bande à Baba. "J'y ai participé mais très très peu! C'était l'histoire d'un mauvais mariage !", a-t-il d'abord indiqué avant de parler d'une erreur de casting. "Quand Hanouna a voulu que je vienne, il s'est planté. Le choix qu'il avait fait n'était pas le bon, comme moi quand j'ai accepté. Il m'avait proposé un rôle un peu différent de ce que font les autres chroniqueurs. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne me sentais pas du tout à l'aise ! Ce n'est pas ma ligne directrice, je n'ai pas envie de plonger ma tête dans une pizza et me retrouver avec du fromage !"

L'ancien animateur star du service public n'aura pas réussi à se conformer au style de l'émission qu'est Touche pas à mon poste" et il semble regretter amèrement son choix de rejoindre les rangs de la chaînes C8. "Je n'aime pas la compétivité, tout le monde se tire la bourre ! C'est pas cool ! C'est très cool à l'antenne mais ce n'est pas pour moi ! Je n'en veux pas du tout à Cyril ! Il ne m'a pas rappelé mais voilà c'est son caractère", a poursuivi Patrice Laffont avant de conclure tout bonnement : "Je me suis tiré de cette affaire !".

A la question de savoir s'il garde un bon souvenir de son expérience sur le plateau de TPMP, l'animateur s'est fendu d'un bon gros "NON!" pour répondre à cette demande.

Patrice Laffont avoue également ne pas souvent voir été contacté par l'émission pour se rendre sur le plateau. "Au bout d'un moment on ne m'a plus rappelé et je me suis dit qu'on n'avait plus besoin de moi non plus."