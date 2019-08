Un comble pour un ex-candidat à Koh-Lanta !

Dans l’émission diffusée le week-end dernier sur France 2, l’équipe de Jeremstar et des anciens de Koh-Lanta - dont Jérémy - a dû manger un "pain surprise revisité" lors de l’épreuve redoutée du restaurant de Willy Rovelli. À l’intérieur, de l’huile, du poisson fermenté et des fruits pourris. Après une première bouchée, le candidat de la saison 16 de Koh-Lanta s’est rendu compte qu’il ne pourrait pas tout ingurgiter et a ainsi caché discrètement des morceaux de son sandwich dans le décor placé devant lui. Lors du revisionnage des séquences, la production de Fort Boyard a toutefois repéré la triche. "La vengeance est un plat qui se mange froid", a ainsi prévenu Willy Rovelli si Jérémy revenait un jour dans le jeu !