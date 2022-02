Alors que la nouvelle saison de "Marié au premier regard" vient de débuter en Belgique, Florentin, ancien candidat, vient de faire des révélations choc sur sa santé mentale. En effet, sur Instagram, le Belge a confié souffrir d'une dépression et vivre un véritable cauchemar depuis sa participation au show de télé-réalité. Pour ce qui ne connaîtraient pas le principe de l'émission, il est très simple: proposer à des célibataires de se marier avec un inconnu supposé être compatible grâce au calcul d'un algorithme. Un concept unique qui peut avoir une réelle incidence sur les candidats, comme ce fut le cas pour Florentin.

Le jeune homme s'était marié lors de la saison 4 avec Jennifer, une Bruxelloise elle aussi à la recherche du grand amour. Malheureusement, l'alchimie n'avait pas pris entre les deux candidats qui avaient finalement décidé de se séparer. Aujourd'hui, Florentin souffre encore de cette rupture.

"Comme beaucoup de vous l’ont remarqué, je suis quelque peu absent des réseaux (...) Cela fait maintenant quelque temps que je traîne une grave dépression, j’ai toujours essayé de me convaincre que c’était passager, mais rien n’y fait, je replonge toujours plus chaque semaine… Je dors pour oublier mon mal-être, je pleure seul le soir, j’ai des idées noires… La diffusion de la nouvelle saison me replonge dans des souvenirs douloureux que je n’ai malheureusement pas encore su réellement digérer", a-t-il écrit en légende d'un photo de lui.

Florentin conclut ensuite en révélant vouloir faire preuve de franchise et ne plus faire semblant. "J'avais plein de projets, plein d’étoiles dans les yeux, mais rien n’a réellement abouti et tout ne s’est pas passé comme je l’espérais… Cette émission m’a démoli psychologiquement et je vis un réel cauchemar depuis. À l’heure d’aujourd’hui, je n’ai pas la solution à mes problèmes, c’est tellement profond que je n’ai pas la moindre idée de quoi mon avenir sera fait."