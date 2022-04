Cette semaine, un scandale a éclaté à la télévision néerlandaise. Dans l'émission "Vandaag inside", Johan Derksen, ancien footballeur professionnel reconverti dans le jounalisme, avouait avoir commis un viol.

Johan Derksen raconte comment, alors qu'il était âgé d'une vingtaine d'années à l'époque, il avait terminé une soirée bien arrosée. Il avait abusé d'une femme inconsciente en utilisant une grosse bougie. "Quand j'y repense, je suis mort de honte", répète l'homme de 73 ans.

Il a ensuite pris le temps de raconter l'histoire de ce viol, sans avoir l'air d'éprouver aucun remord. "Nous étions sortis avec le gardien de but de Veendam et deux demoiselles. Elles étaient tellement ivres qu’elles vomissaient partout. Une jeune fille était allongée, inconsciente, sur un canapé. Il y avait une grosse bougie. Nous l’avons introduite (en mimant le geste de placer de la main droite la bougie dans le sexe de la femme) et nous sommes partis".

Si cette histoire est choquante, les réactions des personnes sur le plateau le sont tout autant. Les autres invités de l'émission ont rigolé et ont voulu faire un trait d'humour sur l'histoire sordide de Johan Derksen. "Avez-vous allumé la bougie ?" demande l'un des invités, un autre ajoute, "Heureusement pour elle qu’il n’y avait pas une batte de baseball…"

Johan Dreksen essaye ensuite de se dédouaner en invoquant l'époque différente de celle d'aujourd'hui. "Aujourd’hui cela serait passible d’une peine de prison. Ce sont des choses qui sont arrivées, nous avons tous commis des péchés de jeunesse. Je pense que chacun a eu ce genre d’aventures auxquelles, en y repensant, on se dit que ce n’était pas si chouette. Cela fait une grande différence si on a 73 ans ou si on en a 22".

Précisions du lendemain

Ayant provoqué la vive réaction de nombreuses personnes suite à ses propos, Johan Dreksen est revenu à la télévision afin de mieux expliquer son récit.

"Nous avons placé la bougie entre ses jambes mais je ne l’ai pas pénétrée, se défend-il, Mais cela reste barbare". Selon Johan Dreksen, il faut comparer les époques, cela pouvait se produire avant, sans créer de scandale.

Et pire que cela, il ne compte pas s'excuser pour ses actions déplacées il y a une cinquantaine d'années. Ces propos ont d'ailleurs fait réagir une chroniqueuse de l'émission "Vandaag Inside". Roos Schlikker a décidé d'arrêter sa collaboration avec l'émission.