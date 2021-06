Parmi les personnalités de cette saison, on retrouve Ludovic Daxhelet, ancien candidat emblématique de Pékin Express et actuel animateur de RTL-TVI (La Grande Balade, I Comme). Le Belge devrait pâtisser au côté de l’ex-Miss France, Malika Ménard, la chanteuse Joyce Jonathan ou encore la comédienne et chanteuse Lola Dubini, avance TV Mag.



Du changement à la présentation



Contrairement aux saisons précédentes, Cyril Lignac ne sera pas de la partie. Le juré emblématique de l’émission laissera sa place au côté de Mercotte à Norbert Tarayre, ancien candidat de Top Chef devenu animateur télé.

En France, le concours ne sera plus diffusé sur M6 mais sur Gulli. En Belgique, il sera toujours accessible aux téléspectateurs de RTL-TVI dans les prochains mois.



Ça tourne au château de Groussay, à Montfort-l’Amaury. Depuis quelques jours, les participants du Meilleur Pâtissier: célébrités, doués en pâtisserie ou non, y ont déposé leurs valises pour des semaines de compétition intense derrière les fourneaux.