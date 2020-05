Tout ne se joue pas uniquement dans l’assiette. Un mauvais sommeil et le stress sont également des raisons de la prise de poids.

Cette année, les grandes vacances n’auront, certes, pas le même goût que les années précédentes. On s’y prépare sans vraiment savoir si, oui ou non, des voyages à l’étranger seront possibles ou si la côte belge sera accessible à tous sans désagréments. Toujours est-il que nombreux sont ceux à démarrer un régime pour se préparer aux beaux jours d’été. Savent-ils toutefois quelle est vraiment la cause de leur prise de poids ?

Dans Mincir sans se priver, émission diffusée ce dimanche sur Plug RTL, Mac Lesggy et la nutritionniste Alexandra Dalu nous expliquent que, contrairement aux idées reçues, le poids est loin de se jouer uniquement dans l’assiette. "Comme tout le monde, je pensais qu’il suffisait de faire la chasse aux matières grasses ou aux féculents pour maigrir. C’est faux", expliquait, en mai 2019, Mac Lesggy à nos confrères du Figaro. "Perdre du poids nécessite un bon équilibre entre son alimentation, l’activité physique, l’équilibre hormonal, micro-alimentaire et… la qualité du sommeil."

Tout comme le stress qui nous dirige davantage vers des aliments gras et sucrés, les dérèglements hormonaux et des carences en micro-nutriments, le manque ou le mauvais sommeil est une des raisons nous rendant plus lourds sur la balance. "Le manque de sommeil perturbe la production de l’hormone de satiété qui régule notre appétit", continue l’animateur. "Plus on dort mal, plus on a tendance à manger."

Un sondage grandeur nature

Grâce à un sondage auprès d’un panel représentatif de la population française et l’aide de trois volontaires, qui avaient tous des kilos à perdre, la nutritionniste mettra en évidence les domaines qui peuvent peser sur notre poids. Cette expérience démontre que "les régimes restrictifs ne servent à rien, du moins dans le temps. D’ailleurs, ils sont impossibles à suivre en permanence, explique Mac Lesggy au Figaro. En revanche, en rééquilibrant son alimentation et en associant les points que nous venons d’évoquer, tout devrait rentrer dans l’ordre."