Avec la majorité des votes en sa défaveur, il est éliminé de l'aventure.

Suite à l'élimination de Mathieu, Shanice et Myriam, Thomas n'avait plus beaucoup d'alliés dans Koh-Lanta: Les armes secrètes. La semaine dernière, le chauffeur-routier n'a pas caché sa joie de voir partir Vincent et Laetitia, deux aventuriers qui ont, selon lui, trahi les ex-Jaunes, leur famille. Il avait enfin vengé ses amis partis trop tôt...

Sur le camp, son état physique inquiète ses camarades qui ont tous décidé de voter contre lui. Avec huit votes en sa défaveur, il quitte l'aventure mais déclare être fier de son parcours. "Je ne cache pas que j'aurais aimé aller plus loin. Le moment idéal pour partir, c'est quand on a gagné les poteaux. Mon corps en a voulu autrement. Il n'était plus au rendez-vous et m'a lâché un peu trop tôt. J'ai quand même perdu 13 kilos...", explique Thomas qui avoue avoir également subi un gros coup au moral. "Le fait de perdre Shanice, Mathieu et Myriam m'a un peu découragé. Mon mental n'était plus au top. L'élimination de Vincent et Laetitia m'a reboosté. Je m'ouvrais plus aux autres. J'étais plus apprécié. Mais bon, mon corps était trop fatigué..."