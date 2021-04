Les aventuriers de la "saison anniversaire pour les 20 ans de Koh-Lanta ont décollé aujourd’hui vers 12 h 58 avec la compagnie Air Tahiti Nui depuis Roissy pour aller direction Tahiti ", révélait jeudi le compte Instagram Koh-Lanta. lesarmesecretes suivi par près de 13 000 abonnés. "C’est probablement l’événement le plus attendu de l’histoire de Koh-Lanta ! " Le casting a semble-t-il été trié sur le volet. Certains candidats emblématiques ont été recalés, comme la forte tête Mohamed, finaliste de la saison 5 aux côtés de Clémence Castel. Ils ont fait savoir leur déception, leur colère même de ne pas être de l’aventure alors qu’ils avaient été présélectionnés. Certains s’étaient même préparés depuis des mois pour cette édition anniversaire. Celui qui avait chassé une chèvre pleine en 2005 dans Koh-Lanta a cependant souhaité " Bon tournage et bonne aventure aux candidats qui décollent après-demain ".

Les fans inconditionnels du jeu de TF1 décryptent chaque détail avec leurs yeux aguerris. Certains ont été jusqu’à comparer le motif du fauteuil dans lequel est assis Denis Brogniart pour savoir où il est. Le présentateur a en effet posté une photo voici trois jours sur Instagram. On le voit regarder le match de foot Bayern-PSG depuis un lieu paradisiaque. Et il s’avère que le canapé est le même que celui d’un célèbre hôtel de… Tahiti.

Le All Stars 2021, édition anniversaire pour les 20 ans de Koh-Lanta, dont la diffusion débutera à la rentrée de septembre-octobre, se déroulera donc une nouvelle fois en Polynésie française. Rien d’étonnant à cela puisque les coûts de mise en place du programme et d’aménagement des lieux sont très importants. Encore plus par temps de Covid. Rappelons que 4 éditions ont été tournées aux Fidjis entre 2018 et 2020.

Qui fera partie des candidats ?

Mais la question qui taraude tout le monde concerne les aventuriers qui vont s’affronter sur l’île Taha’a. En faisant le tour des réseaux sociaux des candidats emblématiques du jeu depuis 20 ans quelques prénoms émergent. Sachant que le téléphone des participants est confisqué dès leur arrivée sur Paris au début de cette semaine, il est difficile pour eux d’être actifs comme à l’accoutumée sur leurs réseaux sociaux respectifs. Les fans ont donc constaté "un manque d’activité" chez certains incontournables. On pense à Teheiura, le local de l’étape. Il est né à Papeete. Mais aussi Claude, Sam, Laurent Maistret ou encore Freddy, Candice et Jade.

Côté belge, un prénom semble se détacher, celui de Sandro, candidat brabançon de l’édition 2017 au Cambodge, éliminé peu après la réunification. Pas de Maud donc, seule gagnante belge du jeu de TF1, en 2019. Vendredi matin, alors que les participants au All Star prenaient l’avion, elle était encore en direct, en chair et en os, sur Tipik pour parler de l’Escape show auquel elle a participé et qui sera diffusé ce dimanche. Ne sont pas non plus du voyage Gabriel, Javier, Pholien, Nicolas ou encore Marie, d’autres candidats emblématiques de notre plat pays.

Si Sandro fait partie des candidats retenus, rien ne dit que le stratège de 36 ans (de meneur des jaunes -Sokka- à ambassadeur des rouges -Bokor-) fera bien partie des participants effectifs. Il y a toujours plus de personnes que de participants qui partent au départ, et cela pour remédier à tout problème de santé ou autre avant le début de l’aventure ou lors des premiers jours. Une précaution d’autant plus nécessaire en raison du coronavirus. Des réservistes sont prévus au cas où. C’est peut-être le rôle dévolu à Sandro. Ou pas…