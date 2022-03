Chocolat et bacon, melon et câpres, avocat et banane, ce lundi soir, c’était le jour des associations improbables dans Top Chef sur RTL-TVI. Si l’épisode a bien démarré pour Logan, l’un des deux rescapés belges de la saison, l’issue de la soirée a fait quelques malheureux dans le plat pays. Contre toute attente, l’Ostendais a été choisi pour l’épreuve de la dernière chance par Paul Pairet, son chef de brigade. Une décision qui lui a coûté sa place dans le concours culinaire. "À la base, Paul Pairet avait choisi d’emmener Ambroise en dernière chance. Donc moi, j’étais déjà en mode vacances, explique Logan. Mais, je ne sais pas pourquoi, il a changé d’avis à la dernière minute. Lorsqu’il a dû donner le nom de celui qui allait participer à l’épreuve, il m’a cité. Il m’a pris au dépourvu. Ça m’a totalement déstabilisé, je n’étais pas prêt. J’ai reçu une claque et je ne me suis pas relevé."