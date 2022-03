Après l’élimination de Logan, un seul Belge est encore en lice dans Top Chef : Arnaud Delvenne. Ce mardi, ce dernier célèbre d’ailleurs le début d’une nouvelle aventure : l’ouverture de son restaurant "Nono" en plein centre de Liège (Place du Vingt Août). " Le nom a deux sens. Ma maman m’appelait Nono, le petit robot quand j’étais petit parce que je ne pliais pas les genoux. Aujourd’hui, certains me surnomment encore comme ça. Mais Nono fait également référence au grand-père fédérateur des familles italiennes", explique le Liégeois qui arrête donc ses activités au Van der Valk pour se consacrer essentiellement à son nouvel établissement et donner l’occasion aux gens de le rencontrer à un seul endroit les midis mais également les soirs du mardi au vendredi et uniquement les soirs le samedi.

L'ouverture de ce restaurant est un projet que vous aviez depuis longtemps?