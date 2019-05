Toujours le sourire aux lèvres, Julien Bert s'est fait connaître en 2013 dans l'émission "L'île des vérités". Le grand séducteur a ensuite participé à de nombreux tournages, comprenant notamment "Les Anges", "Les Marseillais" et "Moundir et les apprentis aventuriers". Mais désormais, c'est dans un tout autre contexte que pourra être aperçue la star du petit écran. En effet, Julien Bert vient d'écoper d'une peine de prison de deux ans dont six mois avec sursis selon Le Progrès. À sa peine, s'ajoute une amende de 20.000 euros.





L'homme a été arrêté et mis en examen en 2015 à Sainte-Etienne par la brigade des stupéfiants. Il était soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue et d'avoir transporté des substances depuis l'aéroport de Punta Cana en République dominicaine en 2014. Julien Bert s'était défendu expliquant "avoir été manipulé".