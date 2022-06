La semaine dernière, la treizième saison de Top Chef se terminait par le sacre de Louise Bourrat, cheffe franco-portugaise du restaurant BouBou’s à Lisbonne. La jeune femme de 28 ans a remporté la finale qui l’opposait à Arnaud Delvenne, Liégeois qui a depuis ouvert le restaurant Nono dans la Cité Ardente et deviendra chroniqueur tout l’été sur Bel RTL.

Les deux finalistes ne sont pas les seuls à bénéficier de la lumière que leur a apporté Top Chef. Lilian Douchet, également candidat de cette dernière saison, a lui aussi pu rebondir après avoir participé au prestigieux concours culinaire. Devenu directeur d’un hypermarché après avoir vu son projet d’ouvrir un restaurant réduit à néant à cause de la pandémie, le jeune homme de 28 ans a désormais ouvert pas un ni deux mais trois restaurants en cette année 2022.

Parmi eux, on retrouve Dame Augustine, restaurant parisien à la carte créative dans lequel il proposera bientôt un dessert réalisé avec Maud Leboeuf, jeune gagnante de la dixième saison du Meilleur Pâtissier. Les deux anciens candidats d’émission télé ont décidé de s’associer comme Lilian Douchet l’annonce sur sa page Instagram. "L’avez-vous reconnue ? Avec l’adorable Maud, gagnante du Meilleur Pâtissier saison 10, nous vous préparons à partir du vendredi 1er juillet 19h une collaboration autour d’un dessert à quatre mains. Qui a hâte ? Plus d’infos dans les prochains jours", tease le chef à côté d’une photo où on les voit poser devant le restaurant.

La Sévrienne de 17 ans a également partagé l'annonce sur son compte Instagram. "Rendez vous le weekend prochain chez Dame Augustine. Si vous suivez mes stories vous devez savoir que je me suis rendue récemment au restaurant Dame Augustine de Lilian Douchet, écrit-elle. Certains d'entre vous l'ont donc deviné avec Lilian Douchet on est ravie de vous proposer un dessert à 4 mains dans son restaurant le weekend prochain. Le vendredi 1er à partir de 19h , le samedi 2 et le dimanche 3 juillet dans son restaurant Dame Augustine au 32 Av. des Gobelins, 75013 Paris. Lilian Douchet et moi seront présents et on a déjà hâte d'avoir vos retours."

Que vont-ils préparer de bon ? Ils entretiennent le mystère mais distillent de temps en temps des indices à leurs followers via leurs réseaux sociaux, histoire de leur mettre l’eau à la bouche !