Un Carolo en finale de The Voice Senior

Michel Acass a été sélectionné par Helmut Lotti et les autres coachs.

“Quand mon coach (Dana Winner, NdlR) me sélectionne, c’est un gros soulagement” , confesse Michel Acass, originaire de Nalinnes, dans la région de Charleroi. “Et on se sent beaucoup plus léger car, à chaque fois qu’on monte sur scène, on a une pression énorme !”





Pour vendredi prochain, jour de la finale qui verra s’affronter deux femmes et six hommes de 59 et 66 ans, Michel Acass doit préparer deux autres chansons en français. “Elles m’ont aussi été imposées” , confie celui qui avait notamment déjà fait une reprise étonnante de Muse, “Unintended” à voir sur son site https://www.michel-acass.com . “L’une est ‘L’Envie d’aimer’ des Dix Commandements et l’autre a été choisie spécialement par Helmut Lotti. C’est une célèbre chanson française que je n’ai jamais chantée auparavant car elle est très casse-gueule. J’ai l’habitude de chanter des chansons hautes mais celle-là est plus difficile. J’ai quatre à cinq jours pour me préparer !” Pour la finale de vendredi sur VTM, chaque coach possède encore deux chanteurs. Après le premier round, chacun devra en éliminer un. Les autres accéderont au dernier tour. “Pour les quatre derniers, c’est le public qui votera , précise Michel Acass. Dans une salle extérieure, 135 personnes seront sélectionnées par une société privée pour représenter toutes les classes sociales. Ils recevront une application sur leur smartphone pour voter. Le grand gagnant sera donc choisi par le public, un groupe de personnes que The Voice Senior appelle la petite Flandre !”

Retour sur une soirée de folie pour le chanteur de 63 ans, qui possède une société active dans l’immobilier.raconte-t-il.Pour se hisser dans le dernier carré final, le Carolo a chanté en français une chanson imposée, à savoir “Unchained Melody” des Righteous Brothers (extraite du film