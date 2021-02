Samedi soir, plus de 6,3 millions de téléspectateurs français ont suivi les premiers pas de Vianney dans la dixième saison de The Voice, la plus belle voix sur TF1. Un carton comparé aux audiences de lancement de l’édition précédente qui avoisinaient les 5,2 millions de Français.

Cette première audition à l’aveugle, tournée avec un public virtuel, a toutefois été marquée par un autre succès : celui des talents belges !