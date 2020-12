Pour le tournage bruxellois du long-métrage Saint Habib réalisé par le Belge Benoît Mariage ( Les convoyeurs attendent ) et avec Catherine Deneuve, la directrice de casting recherche les profils suivants, peut-on lire sur le site figurants.com .

À savoir "12 femmes et hommes de 20/50 ans, afin d’incarner des clients ‘bobos’ d’un bar/restaurant" ainsi que "2 serveurs/ses de 20/60 ans " . L’annonce précise que " le respect des gestes barrières sera bien évidemment appliqué. Une attestation employeur de déplacement sera délivrée pour le tournage." Lequel démarre ce 4 décembre à Bruxelles et il faut prévoir un "test Covid (obligatoire) le 2 décembre à Molenbeek (pris en charge par la production)". Le pitch du film en deux mots ? Le parcours atypique d’un jeune acteur bruxellois issu de l’immigration marocaine.