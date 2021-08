Après Dave et son équipe qui, malgré leurs efforts, n’ont pas réussi à entrer dans la salle du trésor, l’épisode de Fort Boyard qui sera diffusé ce samedi soir sera également riche en émotions. Mais pour d’autres raisons.

Cette fois, c’est l’ex-Miss France et Miss Univers, Iris Mittenaere, qui a été bien secouée, sur ce (gros) bout de rocher planté au milieu de l’Atlantique. "Samedi soir, je serai dans une émission tout à fait spéciale… et je ne vais pas vous mentir, j’ai pleuré", a-t-elle expliqué sur sa story Instagram. Elle semble toutefois bien remise de ses émotions puisqu’elle a posté ce message depuis… la Grèce, où elle passe ses vacances avec son amoureux.

C’est d’ailleurs ensemble qu’ils ont affronté les épreuves, le père Fouras et les vilenies de Blanche, Rouge et les autres. Iris et son chéri, Diego El Glaoui, faisaient équipe avec Camille Lacourt, l’humoriste Lola Dubini, le champion de roller Taïg Khris et l’actrice Ariane Séguillon.

C’est pour venir en aide à l’association Vision du monde, qui secourt les enfants vulnérables… dans le monde que la belle Iris a bravé les dangers. Notamment dans l’épreuve de la chaise instable. Traverser la poutre a été pour elle une véritable aventure, même si elle savait que son bien-aimé était tout près, de l’autre côté du mur. "J’ai l’impression d’être dans un cauchemar, franchement", s’est-elle écriée, visiblement en panique.

Sur Instagram, pourtant, au milieu de photos de son nouvel appartement et des bijoux qui viennent de lui être offerts, Iris a glissé quelques images du tournage de Fort Boyard, où elle remercie, avec force petits cœurs, sa bande de copains. "Hâte que vous découvriez cette aventure." Et d’ajouter, en "PS" : "Je faisais pas la maligne." Et là, l’émoticone est mort de rire…