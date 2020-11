Dans l'émission de mercredi soir, la bande de Baba revenait sur le "complot" avancé par le professeur Raoult. René Malleville, fervent défenseur du professeur marseillais, a tenté d'expliquer sur le plateau certains éléments dans cette affaire.

Seulement, Cyril Hanouna et Benjamin Castaldi, les deux amis complices, n'ont pu s'empêcher d'éclater en fou rire pendant les explications du chroniqueur marseillais.

Son exposé à peine débuté, René Malleville voyait ses premières phrases accueillies avec ironie et moquerie. Il a alors invectivé Benjamin Castaldi qui ne pouvait pas s'empêcher de rire: "Moi je m'en bats les couilles de Castaldi et de ce qu'il peut dire. Castaldi, toi quand tu parles de tes conneries tout le monte doit se taire. Tu te crois quoi toi ?".

Essayant tant bien que mal de continuer son exposé, René Malleville a même failli quitter le plateau de lui-même : "Je m'en vais. Je me casse moi. Je suis pas là pour faire le comique de la troupe. Je suis pas là pour faire le comique des petits bobos parisiens là".

C'est après l'émission que le chroniqueur âgé de 73 ans a posté un message à l'attention de Cyril Hanouna sur sa propre page Facebook.

"Bonjour Cyril, je m'excuse mais demain est mon dernier jour. Marre de cet abruti de Castaldi et de Jean-Michel Maire. Je ne viens pas dans ton émission pour qu'on me prenne pour un con. A Marseille, on commence à me demander ce que je fous là. J'ai une famille, une femme, 3 enfants et 5 petits enfants qui ont une putain de haine! Donc voilà, je préfère arrêter avant de faire une connerie... "