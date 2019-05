Nombreux sont les animateurs à avoir pris du galon après avoir montré leur tête dans Touche pas à mon poste. La preuve parfaite avec Camille Combal, ancien chroniqueur du talk-show devenu la nouvelle star montante de TF1 à qui l’on confie les commandes de grands rendez-vous tels que Danse avec les stars ou enc ore Qui veut gagner des millions ?.

La première chaîne française n’a pas fini d’aller faire son shopping sur C8. Aujourd’hui, c’est à Jean-Luc Lemoine que TF1 s’intéresse. Celui qui a décidé, en décembre dernier, de quitter Touche pas à mon poste, a décroché un rôle dans Alice Nevers, le juge est une femme, série phare de la chaîne.

Un retour aux premières amours pour Jean-Luc Lemoine qui a commencé sa carrière en tant que comédien. C’est toutefois dans le domaine de l’humour et du one-man show que l’homme s’est ensuite fait remarquer, décrochant des chroniques dans On a tout essayé ou encore On n’est pas couché, deux émissions de Laurent Ruquier.

La cerise sur le gâteau, élément qui l’a révélé au grand public, restera sans aucun doute d’avoir fait partie, pendant sept ans, des fidèles chroniqueurs de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste.