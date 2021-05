Comme dans chacun des bouquins de Michel Drucker, Ça ira mieux demain est une source d’anecdotes et de souvenirs. Alors qu’il était en train de griffonner les premiers mots de son récit, l’animateur apprend le décès de son amie belge, Annie Cordy. "C’est une des premières célébrités que je connais qui disparaît quand je suis à l’hôpital. Ça m’a énormément marqué", confie Michel Drucker qui a alors décidé de lui rendre hommage en intitulant son livre au nom d’un tube de l’ex-meneuse de revue. " Je ne l’ai jamais vue triste. Elle me téléphonait d’ailleurs souvent pour me dire de sourire davantage à la télévision. "Tu seras plus dynamique", me disait-elle avant de me rappeler, à juste titre, qu’on était là pour amener du rêve aux téléspectateurs, pour mettre un peu de gaîté dans leur vie qui n’est pas toujours gaie. "

Il conclut : "Annie Cordy était une grande artiste, peut-être la plus complète que je connaisse. On la connaît pour "La bonne du curé", "Chaud cacao" ou encore "Tata Yoyo " mais on oublie parfois que c’était aussi une immense actrice qui a donné la réplique à Simone Signoret et Jean Gabin et qui était magnifique dans Les Souvenirs, le film de Jean-Paul Rouve."