Comme à l'accoutumée, le Concours Eurovision de la Chanson se déroulera dans le pays vainqueur de la dernière édition. Après la victoire très médiatisée de Maneskin, le concours posera donc ses valises en Italie, les 10, 12 et 14 mai 2022, et plus précisément à Turin, ville dont est originaire le groupe italien.

Alors qu'il reste encore environ sept mois avant le lancement de cette 66e édition, plusieurs médias italiens annoncent que le chanteur Mika en sera le maître de cérémonie. Star planétaire, le coach de The Voice, la plus belle voix, dont la version All Stars est en cours sur TF1, est très célèbre en Italie, notamment suite à sa participation à la version italienne de X-Factor.

Pour le moment, ni les organisateurs de l'Eurovision, ni Mika lui-même, n'ont confirmé l'information de la presse transalpine...