Ce n'est toutefois pas la seule nouvelle aventure qu'attend Laurent et Séverine. Ce dimanche, soit une semaine après le dernier épisode de Mariés au premier regard, ils seront déjà de retour sur le petit écran mais dans une tout autre émission: Vu à la télé. Confortablement installé dans son canapé, le couple commentera divers programmes, des informations au documentaire en passant par le divertissement. La saison dernière, Laura et Bastien, également unis via Mariés au premier regard, avaient rejoint le casting de l'émission.

Dimanche dernier, la cinquième saison dea pris fin sur RTL-TVI. Avec son lot de déceptions, certes, mais également avec des couples qui rayonnent comme celui de Laurent et Séverine. Compatibles à 79,7 %, ces derniers se sont mariés devant les caméras de l'émission et vivent aujourd'hui le parfait amour malgré la distance qui les séparent. Séverine habite, en effet, à Floriffoux, en région namuroise, et Laurent à Tournai, soit à 120 kilomètres l'un de l'autre. "", confiait Laurent au terme du huitième épisode du programme. La preuve que leur mariage tient la route, les deux tourtereaux auraient décidé de s'unir à nouveau mais cette fois-ci à l'église.