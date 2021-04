Voilà une belle aventure qui en amène une autre. Après avoir tenu en haleine les téléspectateurs dans Mariés au premier regard, Laura et Bastien, couple formé par l'émission, continue leur chemin sur RTL-TVI. Ce dimanche, les deux amoureux qui se sont installés ensemble rejoindront les fameux canapés de Vu à la télé, autre programme dominical de la chaîne privée. Comme Laurence et Philippe ou encore Bénédicte et Muriel, deux canapés présents depuis la première saison, les jeunes mariés commenteront les programmes qu'ils visionneront sur le petit écran et cela devant les caméras de RTL-TVI installées dans leur salon.

Terminée dimanche dernier, la quatrième saison de Mariés au premier regard a fait naître plusieurs couples. Laura et Bastien ont emménagé ensemble. Même chose pour Ludwig et Emilie, premiers mariés de la saison. Les trois autres couples formés dans l'émission, à savoir Junior et Manon, Florentin et Jennifer et Cynthia et Adrien, ont, eux, demandé le divorce.