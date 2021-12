En plus d’un nouveau plateau et d’un format plus long (plus de 40 minutes), on retrouvera l’un des couples d’influenceurs belges les plus glamours du moment à la présentation : le duo Lufy&Enzo.

"Figures emblématiques et symboles de succès sur les réseaux sociaux, ils comptabilisent plus de 1,26 million d’abonnés sur leur chaîne Youtube", se réjouit la RTBF, qui compte attirer de l’audience dès le 13 janvier à 22 h sur Tipik en incluant ces figures incontournables du paysage digital parmi les visages de la chaîne. Exit donc Malou (toujours en radio dans le 16-20 de Tipik, avec Selim), qui était secondé de temps en temps par le Tiktokeur Nicolas Lacroix.