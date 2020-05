Jessica a été éliminée de Koh-Lanta, ce vendredi soir.

Avec six votes contre elle, Jessica a été éliminée de Koh-Lanta, ce vendredi. Une déception pour l’aventurière emblématique du jeu de TF1. “Je ne peux pas en vouloir à Régis d’avoir soutenu son équipe. J’aurais fait pareil. Mais, j’aurais voulu plus de transparence et d’honnêteté de sa part”, explique celle qui avait marqué la saison 14 de Koh-Lanta et qui faisait donc partie des “héros” de cette édition. Elle a, sans surprise, donné son vote à Claude, aventurier qui l’a soutenue depuis le début. “Claude a aimé la personne que je suis et inversément. Il a tout fait pour m’aider jusqu’au bout mais il devait penser à son aventure aussi.”

De la déception, Jessica en ressent à l’issue de ce 11e épisode.”J’ai eu le temps de m’en remettre (l’émission a été enregistrée il y a plusieurs mois, ndlr.) mais ce qui me touche, c’est la déception des personnes qui comptaient sur moi. Je reçois énormément de messages de mes followers sur les réseaux sociaux”, explique la jeune femme qui annonçait, il y a quelques jours, avoir franchi le cap des 100.000 abonnés sur Instagram. “C’est incroyable. C’est la deuxième fois que je participe à Koh-Lanta et le public est toujours présent. Je l’en remercie. J’ai un côté plus discret mais j’ai essayé de me donner un maximum dans cette aventure.”

Pas la même aventure que la précédente

Si l’on demande à Jessica de comparer cette saison à celle à laquelle elle a participé, il y a cinq ans, l’aventurière se veut plutôt nostalgique. “Je garde à chaque fois beaucoup de souvenirs positifs de mes participations à Koh-Lanta, notamment en ce qui concerne les belles rencontres que j’ai pu faire”, explique-t-elle. “Mais, il n’y a pas photo, ma première saison était différente. J’avançais avec une équipe. Il y avait de la fidélité dans notre team. C’était d’ailleurs notre force. Ici, c’est clairement ce qui nous manquait.”

Régis a (encore) tout fait basculer

S'il y a bien un candidat qui avait la possibilité de tout faire basculer, c'est bien Régis. Alors qu'il avait dit à Jessica et Claude qu'il voterait, à l'instar d'Eric, contre Alexandra, Régis a de nouveau changé son fusil d'épaule et s'est lié aux ex-jaunes. Eric, qui a l'habitude de suivre les votes de Régis, a également suivi le candidat. Vendredi dernier, le vote de Régis avait précipité la sortie de Charlotte et de Téhéiura alors qu'il avait dit, juste avant de partir au conseil, qu'il nominerait à nouveau Alexandra...