Malgré le Covid, l’épreuve mythique de la Guerre des restos a bien eu lieu, ce lundi soir, dans Top Chef, sur RTL-TVI. Les candidats encore en lice ont toutefois été contraints de s’adapter à la situation actuelle en cuisinant pour les clients du restaurant, dont le nombre était cette saison réduit aux quatre chefs de brigade et à deux critiques culinaires, mais également pour des clients qui ont commandé des plats livrés à la maison. "Tout est une question d’organisation. Le plus complexe, c’est l’élaboration de l’assiette pour les plats à emporter. On doit réfléchir à la façon dont on veut que le plat soit dégusté une fois chez les clients. Il ne doit pas être trop froid, ni trop sec", explique Mathieu Vande Velde, candidat belge éliminé de la saison qui est venu prêter main-forte à Mohamed et Matthias lors de l’ouverture de leur restaurant appelé Nomade.

Ne faisant plus partie des candidats encore en lice, Mathieu a suivi les instructions de ses deux camarades qui, eux, espère gagner leur ticket pour la suite de l’aventure. "Une fois qu’on arrive en tant qu’ancien, on se met en mode ‘machine de guerre’, dit-il. Mohamed m’a donné les directives en cuisine et j’ai foncé comme si je jouais pour ma propre place."

Cependant, alors qu’ils étaient en train de peaufiner la décoration extérieure du restaurant, un incendie s’est déclaré dans la cuisine...