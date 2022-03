Et oui, vous ne rêvez pas, un escape game reprenant les officielles et mythiques épreuves de Koh-Lanta vient d’être inauguré du côté de Lille, en France. Validé par TF1 et Denis Brogniart en personne. "Qui entrera dans la légende de Koh-Lanta?", dixit l'animateur dans la bande annonce.

On connaissait déjà des dérives du jeu d'aventure qui fait fureur au Relais des rêves en Brabant Wallon mais pas encore le concept validé par la production. En association avec TF1 et Denis Brogniart, la société Team Break propose en effet une immersion de soixante minutes dans l'univers de Koh-Lanta (une île déserte). Au programme de cet escape game dont risquent de raffoler les aficionados du mythique totem? Parcours du combattant, apprentissage du feu, trouver le point d’eau ou encore la redoutable épreuve des poteaux: tout y est!

Durant tout le parcours, les joueurs (4 à 8 participants divisés en 2 équipes) seront guidés et conseillés par Denis Brogniart via des messages vidéo. Ouvert à tous des 8 ans et au prix de 32 euros par joueur par partie. "Rouge et jaune, débarquez sur l’île Team Break et affrontez-vous au travers des épreuves mythiques de Koh Lanta ! Prouvez votre âme d’aventurier en trouvant le célèbre totem et devenez la future légende de l’émission !", dixit le synopsis du jeu (niveau intermédiaire avec 25 % de fouille, 55 % de manipulation et 20% de réflexion) avec la voix officielle de Denis Brogniart

Infos et réservations sur le site de Team break et dont voici la bande-annonce.