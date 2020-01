La supercherie a été démasquée grâce à un ami de l'animateur de TF1.

Un individu s'est fait passer pour l'animateur dans le but de voler via Twitter des éventuels candidats de l'émission Les 12 Coups de midi. C'est son ami Hervé Pouchol qui a dévoilé l'histoire sur les ondes de RTL. Dans l'émission Ça peut vous arriver de Julien Courbet, il a donné les coulisses de l'arnaque: "Samedi vers midi, j’ai un certain Jean-Luc Reichmann qui s’abonne à mon compte Twitter. Le problème, c’est que je l’ai déjà, le vrai, sur mon compte Twitter, donc bien entendu je flaire l’arnaque. Ce monsieur se présente en me disant 'je suis ravi de faire votre connaissance', alors que ça fait 20 ans qu’on se connaît."

L'objectif du malfrat était de demander aux followers une somme de 100 euros pour participer à l'émission. Heureusement, son ami a eu le bon réflexe et a appelé directement Reichmann. Ce dernier a pu prévenir tout le monde: "’C'est bel et bien moi qui suis derrière tous mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram (...) Donc bien évidemment pour participer à notre émission et gagner des centaines de milliers d’euros, il faut vraiment s’inscrire. Mais c’est totalement gratuit."





Tout est bien qui finit bien pour l'animateur et ses fans.