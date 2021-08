Tout a une fin. Même les Z’amours. L’émission, qui mettait gentiment des couples sur le gril depuis 1995, s’est arrêtée ce samedi. Sur un gros score d’audience, puisque le 7556e et ultime numéro a attiré 788 000 téléspectateurs samedi midi, contre 613 000 une semaine auparavant.

Avant le générique final, l’animateur a revisité Love Actually, faisant défiler les pancartes sur lesquels les habituelles réponses des candidats étaient remplacées par le message suivant : “Voilà, c’était la dernière des Z’amours. Je n’ai pas les mots. au nom de toutes les équipes qui ont travaillé pour vous distraire depuis 1995, merci ! Et surtout, aimez-vous !”

Tout en invitant toute l’équipe de tournage sur le plateau, Bruno Guillon pouvait difficilement cacher son émotion.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux collègues ont tenu à le saluer après la diffusion. À commencer par Jean-Luc Reichmann, qui fut le premier présentateur des Z’amours : n “Cher Bruno, Cher Tex, Très Chères équipes des Z’amours. C’est en 1995 qu’a débuté cette merveilleuse histoire qui se termine aujourd’hui. Merci Merci Merci à tous et surtout un énorme bravoooo pour ce magnifique parcours.”

“Love u copain, a ajouté Laurence Boccolini. Je sais ce que ça fait de terminer une aventure. Dire au revoir à son équipe. Tu as au moins la possibilité de fermer le livre… Et j’aurais adoré pouvoir le faire quand Money Drop s’est arrêté ! Tu as animé formidablement cette émission et tu sais comme moi que succéder à quelqu’un est très… compliqué”

Comme on pouvait s’y attendre, Tex s’est montré un peu plus virulent : “La télévision part en c…, et on n’y peut rien. Je me suis super éclaté pendant dix-huit ans à faire ça ! J’arrivais le matin en me demandant ce qu’on allait pouvoir faire comme connerie et comment on allait pouvoir faire rire les gens.”

Bruno Guillon reviendra le 23 août sur France 2 à 11 h 20 avec un nouveau jeu, Chacun son tour.