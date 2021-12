"Á la fin, il n’en restera plus qu’un !” Même pas… Cette phrase culte prononcée par Denis Brogniart à chaque diffusion de Koh-Lanta depuis deux décennies a résonné dans le vide mardi au terme de la finale de l’édition anniversaire du jeu d’aventure. L’apothéose a tourné court. Il est vrai que toute la journée, les révélations du Parisien sur les affaires de tricherie mais aussi de chantage n’ont pas cessé, allant jusqu’à mettre la production sur le “banc des accusés” lorsqu’elle a cédé aux menaces de grèves de Laurent et Claude pour obtenir des viennoiseries auxquelles ils devaient renoncer dans le cadre d’un confort gagné de haute lutte.

Les éléments successivement dévoilés par le quotidien français ont même poussé ALP, société productrice de l’émission, et TF1 à changer leurs plans. Aux oubliettes le direct de circonstance pour le dépouillement après le verdict des poteaux. Les 13 membres du jury final et les deux finalistes de Koh-Lanta : La légende ont été priés de rappliquer dare dare pour enregistrer le programme à diffuser le soir même.

Une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Laurent est venue alimenter la polémique. Si le candidat ne dit rien, en arrière-plan, on entend très clairement Claude, manifestement énervé, dire ceci : “C’est de la faute de tout le monde. C’est ça que les gens n’ont pas compris. Les candidats, la prod… Tout le monde. Chacun à son échelle, on a foutu la merde”.

Il était 23h35 lorsque Denis Brogniart a annoncé qu’il ne procédera pas au dépouillement pour désigner le vainqueur. Une première. Il a expliqué que des manquements au code d’honneur de l’émission ont été repérés et faits constater par huissier. “Un petit groupe n’a pas respecté ce code d’honneur”, a-t-il dit, ce qui a pu fausser le déroulement du jeu et son verdict final. Aucun nom n’a été cité mais tous les votes du jury final enregistrés en Polynésie française ont été invalidés et aucun gagnant n’a été désigné.

L'honneur est sauf

Les 100000 euros promis au vainqueur ont été versés au Fonds Bertrand-Kamal afin de financer la recherche contre le cancer du pancréas, maladie qui a emporté l’emblématique candidat décédé récemment.

En procédant de la sorte, ALP et TF1 ont évité le fiasco. L’honneur est en effet sauf puisque la victoire n’a pas été mal acquise. Personne parmi les candidats n’a bronché à cette annonce. Et Denis Brogniart a appelé à la modération sur les réseaux sociaux, rappelant que l’émission n’est finalement qu’un jeu, un simple jeu.

Au moment du dénouement final, ALP a publié un communiqué expliquant à nouveau les raisons ayant conduit à l'invalidation des votes: "Koh-Lanta, La légende s’achève sur une soirée de Finale un peu particulière. Récemment, nous avons eu connaissance de manquements au code d’honneur qui figure dans le règlement du jeu Koh Lanta. Cela, plusieurs mois après les votes du jury final. Nous avons enquêté, et nous avons découvert qu’en effet un petit groupe d’aventuriers n’avait pas respecté ce code d’honneur, en parvenant à obtenir de la nourriture, à quelques reprises, en dehors du cadre du jeu. Nous avons remis et fait constater par huissier, ces éléments concordants, qui constituent une atteinte à l’équité entre les concurrents et qui ont pu fausser le déroulement du jeu. C’est pourquoi, nous n’avons pas procédé au dépouillement en direct à Paris des votes qui devaient départager les deux finalistes, et qu’aucun aventurier n’a été sacré gagnant de cette édition de Koh-Lanta. En conséquence, nous avons décidé de verser l’intégralité du gain, soit 100 000 euros, au Fonds Pour Bertrand Kamal porté par la Fondation Arc."

"Nous sommes très déçus"

La société productrice du programme n'a pas non plus caché sa déception de voir cette édition prestigieuses ternies de la sorte: "Sur cette saison de Koh-Lanta, nous avions pris un grand nombre de précaution pour encadrer les aventuriers et même plus que sur une édition avec de nouveaux aventuriers. Les conditions de survie étaient spartiates certes, mais en adéquation avec le niveau et l’aguerrissement des aventuriers qui n’en étaient pas à leur première expérience dans de telles conditions. Nous sommes très déçus que certains aventuriers aient choisi, volontairement, d’enfreindre les règles de Koh-Lanta qu’ils connaissent parfaitement mais aussi de rompre la confiance que nous leur avions témoigné en les sélectionnant pour cette édition anniversaire. Mais les manquements, de certains aventuriers, ne doivent cependant pas occulter l’engagement de tous les instants et les performances de premier plan réalisées par les aventuriers de cette édition de Koh-Lanta. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle saison l’année prochaine."

Malgré ce final inattendu et décevant, Koh-Lanta n’a donc pas dit son dernier mot.

Une nouvelle saison a été tournée récemment, aux Philippines. Et des candidatures ont été ouvertes pour de prochaines éditions.