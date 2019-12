France 2 vient de sortir la déclinaison du célèbre jeu présenté par Olivier Minne. Boyard Land

L’idée traînait dans les tiroirs depuis quelques années mais avait du mal à se concrétiser. Avec l’arrivée d’Alexia Laroche-Joubert aux commandes d’ALP (Adventure Line Productions), les choses se sont toutefois accélérées. Fort Boyard connaît désormais sa version hivernale intitulée Boyard Land , toujours présentée par l’animateur culte du programme, Olivier Minne.

Tout se déroule dans un parc d’attractions dont seul le Père Fouras connaissait l’existence. Avide de pouvoir et voulant à tout prix prendre la place du vieux sorcier, le cuisinier du fort, Willy Rovelli, s’empare de la carte secrète permettant d’accéder à ce parc abandonné. Une fois trouvé, celui-ci s’autoproclame directeur de Boyard Land et connaît enfin la gloire qu’il attendait tant.

Pour faire vivre ce lieu magique une fois la nuit tombée, Willy Rovelli s’entoure d’une équipe de personnages merveilleux. Passe Nullepart, Passe Passe, Passe Moilesucre ou encore Double Passe s’occupent de la vente des tickets et du bon fonctionnement des attractions, Pass’ivite et Passe Laseconde guident les équipes de célébrités d’épreuves en épreuves grâce à leur Boyard mobile, Monsieur Moustache et Madame Barbe affrontent les équipes de célébrités dans les attractions qui nécessitent de la force, le clown Pass’idrôle prend un malin plaisir à effrayer les candidats et, enfin, la fée Roni - qui, selon la légende, aurait vécu une histoire d’amour avec le Père Fouras - propose aux invités des jeux aquatiques dont ils se souviendront longtemps.

La grande roue, l’attraction finale

Les attractions, elles aussi, ont quelque chose de féerique. Illuminées par 300 projecteurs et 1,5 kilomètres de guirlandes, celles-ci ont de quoi faire rêver les plus grands amateurs de sensations fortes. Du circuit piégé du Super Boyard Kart à la fameuse escalade la grande roue, épreuve finale, en passant par un jeu des pinces grandeur nature et le grand plongeon, une chose est sûre, à Boyard Land, il est impossible de s’ennuyer !

