L’émission de cuisine revient avec son duo mythique… mais à domicile !

Après trois saisons, plus de 400 émissions et pas moins de 900 recettes, l’émission culinaire Un gars, un chef avait mis fin à son aventure fin mai 2016. Depuis, nombreux sont ceux qui réclamaient le duo formé par Adrien Devyver et Gérald Watelet autour des fourneaux. C’est désormais chose faite, ils ont été entendus !

(...)