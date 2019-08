Lorsque l’idée de faire revivre Beverly Hills 90210, tous les acteurs phares de la série US étaient partants, à l’exception de Shannen Doherty.

Celle qui a interprété Brenda Walsh pendant dix saisons a toutefois changé d’avis suite au décès de Luke Perry, qui jouait le rôle de son amour de jeunesse Dylan McKay dans le feuilleton des années 90. "Je n’étais pas attachée au projet avant… Et puis, peu après sa disparition, je me suis finalement dit : Ok, je le fais", explique l’actrice de 48 ans à Entertainement Tonight. "Pour être honnête, je pensais que ça marcherait avec ou sans moi. J’avais dit que je ne jouerais pas Brenda deux fois et je suis revenue sur ma décision."

En participant à ce BH90210, Shannen Doherty compte rendre hommage à celui qui a été son partenaire à l’écran pendant de nombreuses années. "En tant que sa famille de travail, je crois que c’était un moment important pour nous tous deux nous réunir pour lui rendre hommage", confie celle qui a également accepté d’intégrer exceptionnellement un numéro spécial de Riverdale (dans lequel Luke Perry jouait le père d’un des héros) afin d’honorer la mémoire de son ami emporté par un AVC, en mars dernier, à l’âge de 52 ans.

Si on ne sait pas encore comment les acteurs rendront hommage à leur défunt partenaire dans le reboot de la série, on sait toutefois que ce dernier les a accompagnés par la pensée tout au long du tournage. Dans une interview accordée à Extra, Jennie Garth, alias Kelly Taylor, affirme avoir ressenti "la présence et l’énergie" de son ami disparu alors qu’elle donnait la réplique à ses camarades. "C’est très difficile mais je sais qu’il est avec nous", a-t-elle déclaré. Un sentiment ressenti également par Jason Priestley, interprète de Brandon Walsh. "Luke était une grande personnalité. Il a pris beaucoup de place dans ce groupe. […] Nous sentons tous la vacance de son absence", confie celui qui, comme les autres acteurs de la série, a fait part, sur les réseaux sociaux, de sa grande tristesse suite au décès de Luke Perry.