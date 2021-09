Prix de la révélation francophone au Québec, Jarry compte en effet faire une tournée aussi là-bas et dans les pays - comme le Vietnam - où habitent des Français. Des concitoyens qui le suivent partout. À commencer par son arrivée en BD (Jarry et ses enfants Vic et Tim) dont le tome 3 vient déjà de sortir, "L’arc-en-ciel en émotions". "C’est toujours émouvant d’écrire sur l’évolution de mes enfants, la parentalité et ses problématiques." Son secret pour bien parler à ses enfants ? "Les bâillonner !, plaisante-t-il. Non mais leur expliquer les choses sans jamais leur mentir. Les enfants sont capables de tout entendre et on a la chance d’avoir une langue française magique, très pratique pour expliquer les choses."