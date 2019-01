Le couperet est tombé lundi matin et a pris tout le monde de court. Invité sur France Inter dans l’ Instant M , Takis Candilis, a annoncé que l’aventure Un jour, un destin s’achève. "Aujourd’hui, il devient de plus en plus difficile de trouver les grands destins et les grands jours" , a expliqué le directeur général en charge de l’antenne et des programmes de France Télévisions, avant d’ajouter que c’était "une émission formidable, qui a touché tous ses publics".

On ne peut cependant s’empêcher d’avoir quelques doutes quant à la raison qui a conduit à une annonce aussi brutale qu’inattendue. D’autant qu’il y a peu, Laurent Delahousse, à l’origine du projet et qui en assurait la présentation depuis le début, avait annoncé une suite à l’émission consacrée à Catherine Deneuve.

Peut-être est-ce l’accueil réservé à certaines des dernières émissions qui a conduit à condamner le concept. Le 25 novembre, la diffusion du numéro qui lui était consacré a littéralement révulsé Catherine Deneuve. Interrogée dans Télérama, l’actrice n’avait pas caché son dégoût évoquant "un portrait superficiel et morbide à souhait", "des événements dramatiques multipliés" et des interviews de personnes qu’elle n’a pas vu depuis des décennies et qui connaissaient à peine la comédienne. Elle ne pardonnait pas non plus au présentateur d’avoir évoqué la mort de sa sœur Françoise Dorléac en mélangeant des images de fiction avec des prises de vues réelles de l’accident qui lui coûta la vie. "C’est indigne", estimait-elle.

Quelques semaines plus tôt, en septembre, c’est la veuve de Michel Delpech qui ne cachait pas sa colère après avoir visionné le programme consacré à son mari. "C’était un tissu de mensonges complètement abject qui m’a rendue malade", dénonçait-elle dans Closer. "J’ai parlé pendant deux heures et ils ont fait un puzzle nauséabond des interviews des uns et des autres."

Douze ans après sa création et après plus de 90 numéros Un jour, un destin va donc prendre congé des téléspectateurs. Il reste six rendez-vous à diffuser. Laurent Delahousse en a déjà mis deux en boîte, les quatre autres le seront prochainement.