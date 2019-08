RTL-TVi élargira sa tranche info de la mi-journée dès le 2 septembre. Son JT sera ainsi segmenté en trois temps afin de mieux correspondre aux habitudes et centres d'intérêts du public, a fait savoir mardi RTL Belgium lors de la conférence de présentation des grilles de rentrée.

"Le journal de 13h était en souffrance depuis quelques temps", reconnaît Laurent Haulotte, directeur de l'information. "Cette nouvelle formule permet ainsi de recréer un environnement favorable à un bon 13h", explique-t-il.

Concrètement, présenté en alternance par Alix Battard et Olivier Schoonejans, le rendez-vous de la mi-journée débutera dès 12H45 avec "RTL Info Bienvenue". Durant 15 minutes, l'accent sera mis sur les images du jour, la météo, l'information régionale et un invité sera également présent en plateau.

Le "RTL Info 13h" proposera ensuite l'essentiel de ce qu'il faut savoir de l'actualité, dans un format resserré et plus percutant. Le rendez-vous de la mi-journée se clôturera par "RTL Info et vous" dès 13H20, avec de l'information découverte et détente et des rencontres avec des personnalités.