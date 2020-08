"Cette putain de merde de Covid de merde a mis tous ces artistes au rancart. Les spectateurs ne peuvent plus aller les voir, dans une salle, dans un zénith. Mais nous, on va amener le spectacle dans le salon des gens, en toute sécurité, avec les enfants, avec papi, mamie et tatie. On va tous s'amuser. C'est vraiment une émission de service public."

Ces mots, ce sont ceux de Jean-Marc Généreux, le célèbre et désormais ancien jury de l'émission Danse avec les stars. Ce dernier a décidé de relever un tout nouveau challenge sur la chaîne télévisée concurrente à TF1, c'est à dire France 2. Une émission qui semble se rapprocher de ce que Patrick Sébastien propose avec Le Plus Grand Cabaret du monde. De quoi concurrencer la figure de proue du service public ? Pas vraiment selon Jean-Marc Généreux : "Comment pourrais-je imaginer, une fois dans ma vie, être ce mec-là? C'est impossible! Il a mille ans… euh, de grands succès. J'ai un énorme respect pour lui" explique-t-il au quotidien Le Parisien.

Le célèbre juré précise également que le retour de Danse avec les stars est compromis cette saison en raison du coronavirus et des gestes barrières nécessaires entre les candidats : "Je ne sais pas quand pourra revenir Danse avec les stars, un spectacle avec beaucoup de proximité. Et personne ne sait, même pour 2021. Le report de la onzième saison a énormément pesé dans mon choix. Émotionnellement, c'est difficile de quitter tout ça. Mais c'est un nouveau départ."