Tout le monde ne peut pas s’offrir le luxe de faire appel au célèbre animateur Denis Brogniart pour recréer la mythique épreuve des poteaux avec quelques amis dans une base de loisirs quelque part en France. McFly et Carlito, eux, le peuvent. Parce qu’ils ont près de six millions d’abonnés sur YouTube et Instagram.

Les deux vidéastes humoristes se sont lancé un défi de taille : "pimper" l’épreuve finale de l’émission de TF1 pour la transposer sur la plateforme qui les a fait connaître. Le duo est rejoint par les autres youtubeurs Freddy Gladieux, Djilsi, Jérémie Dethelot, Léna (Situations) mais aussi par l’un des candidats préférés des téléspectateurs de Koh-Lanta : Claude !

En seulement quelques jours, la vidéo de 40 minutes cumule déjà près de quatre millions de vues et reste dans le top des tendances de YouTube. Un succès qu’on imagine espéré, au vu des moyens déployés pour cette longue séquence. Près d’une trentaine de personnes ont été mobilisées pour la technique et la production. Les poteaux du jeu d’aventure ont aussi été reproduits à l’identique. D’ailleurs McFly et Carlito ne s’en cachent pas, le projet a coûté beaucoup d’argent.

En faisant participer Denis Brogniart et Claude, les vidéastes font fusionner le monde de la télévision et celui du web. Reste à savoir lequel a aujourd’hui le plus d’influence sur l’autre.