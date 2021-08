Dans le box-office mondial de tous les temps, seuls cinq films ont franchi la barre des deux milliards de dollars de recettes. Dont Avengers : Endgame et Avengers : Infinity War. C’est dire si la concurrence est féroce afin de travailler pour le studio Marvel, tout en haut de la pyramide du succès actuellement. Un rêve réalisé par un Liégeois, Christophe Menchior, "Animation Supervisor" chez Blue Spirit à Angoulême qui a supervisé l’animation des deux premiers des neuf épisodes de la série Marvel qui fait l’événement pour le moment, What if ? Une série dont le principe offre une infinité de développements : que se serait-il passé si Steve Rogers avait été remplacé par une femme, Captain Carter ? Ou comment aurait agi Star Lord si Yondu n’avait pas recueilli Peter Quills mais le prince de Wakanda, T’Challa ?

"J’ai beaucoup bougé, en Belgique, au Luxembourg, en Angleterre, en Grèce, à La Réunion, là où il y avait du travail, pour finalement m’installer à Angoulême, explique Christophe Menchior. Le studio Blue Spirit a une énorme expertise, qui lui a permis de se faire remarquer par Marvel. J’étais là au bon moment…"

Quelles sont les contraintes posées par Marvel ?