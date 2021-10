Enfance compliquée, drogue, prostitution, alcool, la vie de Corinne Masiero n’a pas été un long fleuve tranquille. Mais l’actrice est loin de s’en cacher et utilise aujourd’hui son vécu pour aider les personnes dans le besoin.

Son histoire intéresse tellement que plusieurs personnes y voient une mine d’or pour le petit écran. "On m’a proposé de faire une fiction avec mon histoire mais ça ne m’intéresse pas. En fait, je ne suis pas un sujet qui m’intéresse. On m’a aussi proposé de faire des bouquins mais j’avais jusqu’ici refusé", explique Corinne Masiero qui est revenue sur sa décision il y a peu suite à la rencontre avec l’éditeur des livres de Virginie Despentes. "On partirait sur une histoire que j’écrirais en collaboration avec un auteur. Mais, ça ne parlerait pas de ma vie. Ça parlerait des rencontres qui m’ont marqué, en bien ou en mal, pas juste pendant mes périodes de galère. J’avais envie de rendre hommage à ces gens qui m’ont fait du bien et faire prendre conscience à ceux qui m’ont fait du mal de la façon dont ils ont pu me blesser et m’emmener dans une voie où je me suis sentie comme une merde."