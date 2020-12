Avez-vous déjà pensé, quand vous faites un câlin à votre bon gros toutou, qu’il fut un temps où il n’était pas un animal de compagnie ? Où il n’était même pas un chien, d’ailleurs, mais un loup que les habitudes et les relations ont façonné au fil des millénaires ? Ce documentaire, signé Jean-Baptiste Erreca, remonte le temps et nous dévoile comment, en l’espace de quinze mille ans, l’animal est passé de prédateur et rival (dans la chasse) à compagnon de tous les instants. Et, comme toujours (ou en tout cas souvent) sur Arte, l’affaire est rudement bien construite et fourmille de détails, glanés aux quatre coins de l’Europe, auprès de scientifiques qui dédient leurs recherches à nos amis à quatre pattes.

Tout commence par un chiffre, éloquent : près d’un milliard de chiens vivent aujourd’hui sur terre. Ils se répartissent en 400 races qui, toutes, ont un ancêtre commun : le loup. Ce sont les croisements, multiples, qui ont fait naître, au fil des millénaires, de nouveaux profils et ainsi accru la diversité. Mais comment l’homme et le loup ont-ils pu devenir amis au point d’être aujourd’hui inséparables ? Diverses théories existent à ce sujet, au sein du corps scientifique. Certains prétendent que le loup fut le commensal de l’homme, en s’invitant à sa table pour y manger les restes. D’autres estiment que c’est la complicité entre chasseurs – le loup rabattant le gibier – qui les aurait rapprochés. La troisième hypothèse semble toutefois la plus crédible : des louveteaux, petites peluches vivantes, auraient été adoptés par les humains et auraient grandi avec eux. On observe alors que leur morphologie change : les loups sont plus petits, le museau se raccourcit, les dents ne sont plus alignées de la même manière.

Autre question soulevée dans le documentaire : est-ce qu’une population a essaimé aux quatre coins de la terre ou ce phénomène a-t-il surgi en même temps à plusieurs endroits ? Trois foyers ont été détectés : en Europe de l’Ouest, d’abord, vers 15 000 AC, puis en Chine vers 12 500 et enfin au Moyen-Orient. Ces trois lieux ont-ils été, d’une manière ou d’une autre, en contact ? Là, le mystère demeure et ce ne sont pas moins de 300 scientifiques, à travers le monde, qui tentent d’y voir clair.

Dans Comment le chien a conquis le monde, on découvre également des expériences surprenantes sur la manière dont Médor, Brutus ou Choupinette interagissent avec les humains. Grâce à une IRM pratiquée sur un Border Collie particulièrement docile, on découvre que le chien peut décoder les expressions humaines – colère, joie, tristesse. C’est peut-être, souffle-t-on, cette toute petite chose qui leur aura suffi pour conquérir le monde.