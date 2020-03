La nouvelle génération des héros de la série de France 2 est arrivée.

En octobre dernier, on apprenait que les aventures de Laurence (Samuel Labarthe), Marlène (Élodie Frenck) et Alice (Blandine Bellavoir), personnages des Petits Meurtres d’Agatha Christie, allaient prendre fin sur France 2. Mais, contrairement à ce que l’on aurait pu en conclure, la série, inspirée des romans policiers de la célèbre auteure britannique, n’a pas dit son dernier mot. Celle-ci reviendra bien mais avec un tout nouveau trio qui devrait partir en tournage à partir du 16 mars prochain.

Ce jeudi, nos confrères du Parisien ont levé le voile sur l’identité des trois nouveaux visages de la série créée il y a 11 ans. Après les années 30 (avec Antoine Duléry et Marius Colucci) et les années 50-60, la série plonge les téléspectateurs dans les années 70. Ceux-ci découvriront le personnage d’Annie Gréco, une policière "féminine, très rock et sans tabou" bénéficiant d’une grande notoriété dans l’Hexagone. Incarnée par Émilie Gavois-Kahn, comédienne connue pour avoir joué dans les séries Cassandre, Clem ou encore dans Les Bracelets rouges, la flic travaillera aux côtés de Max Beretta, un policier "tête brûlée, grande gueule" mais "tendre et drôle" interprété par Arthur Dupont, que l’on a pu voir dans Alice Nevers : le juge est une femme, Joséphine, ange gardien ou encore dans la série Netflix, Osmosis.

Enfin, Chloé Chaudoye, actrice qui a joué dans le film Marie et les naufragés, incarnera Rose Bellecour, la psychologue de Max Beretta.