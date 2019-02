Le 15 février prochain, le double de cire de Léa Salamé s’installera au musée Grévin de Paris.



Celui-ci sera installé sur un plateau de télévision, en pleine interview avec Al Pacino, célèbre acteur que la journaliste a réellement interrogé dans la capitale française.

"C’est un beau cadeau, car c’est un musée populaire, et cela me touche. Je suis née à Beyrouth, je suis arrivée en France à l’âge de 5 ans… Entrer aujourd’hui à Grévin, c’est une fierté ", confie la présentatrice de Stupéfiant ! et ancienne chroniqueuse d’On n’est pas couché.