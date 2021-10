Alors que les rumeurs de pacte entre les candidats vont bon train, celui qui avait participé à Koh Lanta en 2005 et au "Choc des Héros" en 2010 a avoué qu'il pouvait y avoir des petits arrangements entre amis pour ne pas repartir bredouille.

Interrogé par Cyril Hanouna à ce sujet, Mohamed a reconnu que les pactes existaient. "Avec Coumba, Clémence et d'autres, on l'a fait. On savait qu'on allait arriver en finale à plusieurs et on ne voulait pas qu'il n'y ait qu'un seul candidat qui prenne les gains. Du coup on l'a partagé à 5", a-t-il reconnu. Pour une somme totale de 110.000 euros. Avant d'ajouter. "Je ne suis pas sûr que la production le savait".

Selon Géraldine Maillet, présente sur le plateau elle-aussi, Claude aurait d'ailleurs passé un pacte avec "Phil, Laurent et une autre aventurière" pour se partager les gains de la saison "All Stars" en cours de diffusion.