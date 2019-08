La société américaine Lionsgate a ouvert mercredi - en Chine - un parc thématique autour des univers de trois de ses films : Twilight, Hunger Games et Divergente.

Pas question ici d’attractions à sensations fortes - même s’il faut avoir minimum 13 ans - mais plutôt d’une immersion totale au moyen de réalité augmentée et virtuelle comme la 3D et la 4D. Soit 25 attractions réparties sur 240 000 m² dont la possibilité d’enfourcher une moto pour suivre Jacob et sa meute ou de sauter dans le vide avec les dernières recrues de Divergente.